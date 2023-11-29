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Прокуратура обязала администрацию Нижней Туры устранить нелегальный мусорный полигон

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2024. Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура в судебном порядке обязала администрацию Нижней Туры устранить нелегальный мусорный полигон на территории городского округа (ГО). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Во время проверки на месте восточной границы гаражно-строительного кооператива № 23 по улице Советской была обнаружена несанкционированная свалка, которая была размещена на площади около 200 кв. метров. Объем нелегальных отходов составил порядка 25 кубометров. Однако границы участка не были определены, что не соответствовало требованиям земельного законодательства.

Нижнетуринский городской суд рассмотрел иск надзорного ведомства в отношении муниципальных властей. По решению судебной инстанции администрация ГО должна уничтожить незаконный мусорный полигон.

На сегодняшний день несанкционированное размещение отходов ликвидировано в полном объеме.
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