Прокуратура обязала администрацию Нижней Туры устранить нелегальный мусорный полигон

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. Свердловская природоохранная прокуратура в судебном порядке обязала ликвидировать ...05.08.2022 В Свердловской области после вмешательства природоохранной прокуратуры ликвидирована находившаяся в лесу свалка ТКО
УрБК, Екатеринбург, 05.08.2022. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура проверила соблюдение ООО «Пилотех» ...29.06.2022 Суд обязал администрацию Невьянска обеспечить надлежащий вывоз жидких бытовых отходов из частных домов
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2022. Невьянская городская прокуратура через суд обязала местную городскую администрацию и ...27.12.2016 Администрацию Екатеринбурга обязали рекультивировать землю под Широкореченским полигоном ТБО
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2016. Свердловский областной суд отказал в удовлетворении апелляции администрации ...31.01.2014 Суд обязал администрацию Сысертского ГО ликвидировать незаконную свалку ТБО в районе пос. Бобровский
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2014. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушение законодательства ...