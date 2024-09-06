Официальный курс доллара США вырос на 56 коп., евро — на 19 коп.

УрБК, Москва, 10.09.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 сентября 2024 года. Курс доллара США вырос на 56,28 коп., до 90,38 руб., евро — на 19,11 коп., до 99,90 руб.