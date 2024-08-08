В Челябинске квартиры на вторичном рынке за месяц подорожали на 2,6%

УрБК, Челябинск, 08.08.2024. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в июле составила ...02.07.2024 В Екатеринбурге «квадрат» жилья на вторичном рынке за полгода подорожал на 4,3%
В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке составляет 123 тыс. 715 руб. За полгода ...02.07.2024 В Екатеринбурге «квадрат» жилья на вторичном рынке за полгода подорожал на 4,3%
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке составляет ...17.05.2024 В Челябинске предложение на вторичном рынке жилья за месяц выросло на 6%
УрБК, Челябинск, 17.05.2024. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в апреле 2024 ...17.05.2023 В Екатеринбурге цена «квадрата» на вторичном рынке жилья в апреле выросла на 2,3%
В Екатеринбурге стоимость квадратного метра недвижимости на вторичном рынке в апреле составила 109 тыс. 787 руб. За ...