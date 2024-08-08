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В Челябинске квартиры на вторичном рынке за месяц подорожали на 2,6%

УрБК, Челябинск, 10.09.2024. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке по итогам августа составила 98 тыс. 341 руб. За месяц этот показатель вырос на 2,6%, говорится в исследовании портала «Мир квартир».

Средняя стоимость объекта на «вторичке» в столице Южного Урала в августе достигла 5 млн 192 тыс. 695 руб., увеличившись за месяц на 2,6%.

Согласно исследованию, сильнее всего квартиры на вторичном рынке подорожали в Краснодаре (плюс 5,6%), Томске (плюс 5,2%), Чебоксарах (плюс 4,6%) и Новосибирске (плюс 4,4%).
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