В Челябинске квартиры на вторичном рынке за месяц подорожали на 2,6%

Материалы по теме

Средняя стоимость квартир на вторичном рынке Челябинска в июле превысила 5 млн рублей

УрБК, Челябинск, 08.08.2024. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в июле составила ...

В Екатеринбурге «квадрат» жилья на вторичном рынке за полгода подорожал на 4,3%

В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке составляет 123 тыс. 715 руб. За полгода ...

В Екатеринбурге «квадрат» жилья на вторичном рынке за полгода подорожал на 4,3%

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке составляет ...

В Челябинске предложение на вторичном рынке жилья за месяц выросло на 6%

УрБК, Челябинск, 17.05.2024. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в апреле 2024 ...

В Екатеринбурге цена «квадрата» на вторичном рынке жилья в апреле выросла на 2,3%

В Екатеринбурге стоимость квадратного метра недвижимости на вторичном рынке в апреле составила 109 тыс. 787 руб. За ...