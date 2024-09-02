За прошедшую неделю жители Екатеринбурга перевели мошенникам более 20 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2024. В Екатеринбурге 31 августа состоялся массовый рейд по профилактике мошенничества. В ...05.08.2024 В Екатеринбурге за минувшие выходные местные жители перевели на «безопасные счета» свыше 24 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 05.08.2024. В Екатеринбурге за минувшие выходные произошло 10 фактов телефонного мошенничества ...23.07.2024 В I полугодии 2024 года жители Свердловской области перевели интернет-мошенникам 1,7 млрд рублей
Жители Среднего Урала перевели интернет-мошенникам 1,7 млрд руб. в I полугодии 2024 года. Об этом сообщил руководитель ...23.07.2024 В I полугодии 2024 года жители Свердловской области перевели интернет-мошенникам 1,7 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.07.2024. Жители Среднего Урала перевели интернет-мошенникам 1,7 млрд руб. в I полугодии 2024 ...24.07.2023 Жители Челябинской области перевели кибермошенникам почти 5 млн рублей
УрБК, Челябинск, 24.07.2023. Жители Южного Урала перевели кибермошенникам более 4,6 млн руб. Все пострадавшие ...