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Вчера, 13:02

За прошедшую неделю жители Екатеринбурга перевели мошенникам более 20 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2024. На прошлой неделе жители Екатеринбурга перевели мошенникам более 20 млн руб. Об этом сообщает городское отделение по связям со СМИ УМВД России.

Жертвы киберпреступников, обратившиеся с заявлениями в правоохранительные органы, потеряли разные суммы денег — от 1 млн руб. до 3,7 млн руб. (в том числе заемных средств).

По всем фактам следственными органами МВД возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Напомним, что, по данным МВД России, за период с 2022 по август 2024 года в России было зафиксировано более 1,5 млн IT-преступлений на общую сумму более 350 млрд руб.
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