Официальный курс доллара США вырос на 11 коп., евро — на 52 коп.

УрБК, Москва, 06.09.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 сентября 2024 года. Курс доллара США вырос на 11,81 коп., до 89,82 руб., евро — на 52,29 коп., до 99,71 руб.