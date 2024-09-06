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06.09.2024

Официальный курс доллара США вырос на 11 коп., евро — на 52 коп.

УрБК, Москва, 06.09.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 сентября 2024 года. Курс доллара США вырос на 11,81 коп., до 89,82 руб., евро — на 52,29 коп., до 99,71 руб.
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