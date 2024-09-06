Официальный курс доллара США вырос на 11 коп., евро — на 52 коп.

УрБК, Москва, 06.09.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 сентября 2024 года. Курс ...05.09.2024 Официальный курс доллара США вырос на 31 коп., евро — на 26 коп.
УрБК, Москва, 05.09.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 сентября 2024 года. Курс ...09.07.2024 Официальный курс доллара США вырос на 3 коп., евро — на 9 коп.
УрБК, Москва, 09.07.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 июля 2024 года. Курс доллара ...24.04.2024 Официальный курс доллара США вырос на 3 коп., евро — на 19 коп.
УрБК, Москва, 24.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 апреля 2024 года. Курс ...14.02.2024 Официальный курс доллара США вырос на 12 коп., евро — на 4 коп.
УрБК, Москва, 14.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 февраля 2024 года. Курс ...