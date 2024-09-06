В России цены на просроченные реализуемые по цессионной схеме долги МФО достигли многомесячных минимумов

УрБК, Москва, 06.09.2024. В России в августе 2024 года цены на просроченные долги микрофинансовых организаций (МФО), реализуемые по цессионной схеме (с уступкой прав требования), достигли многомесячных минимумов. Об этом пишет
«Коммерсантъ» со ссылкой на данные онлайн-аукциона по продаже просроченной задолженности Debex.
Так, согласно данным онлайн-аукциона, в августе стоимость досудебных портфелей составила 16,75% (минимум с июня прошлого года), судебных — 3,92% (минимум за два года). Кроме того, снизился объем реализованных лотов. По досудебному портфелю доля состоявшихся торгов сократилась до 52%, в то время как в среднем с начала года превышала 75%. По судебному портфелю этот показатель опустился ниже 17%, хотя в предыдущие месяцы составлял 46-100%.
Издание отмечает, что негативную динамику коллекторы объясняют новыми судебными пошлинами, действие
которых начнется с 9 сентября. Так, по словам адвоката КА Pen & Paper Павла Лисавина, рынок отреагировал превентивно. Он считает, что наиболее ощутимые последствия наступят для мелких коллекторских организаций, специализирующихся на незначительных взысканиях.
Уточняется, что, в соответствии с новым законодательством, госпошлина при подаче неимущественных исков в суды общей юрисдикции увеличится с 300 до 3 тыс. руб. для граждан и с 6 тыс. до 20 тыс. руб. для компаний. В арбитражных судах «плата» за подачу неимущественных исков вырастет с 6 тыс. до 15 тыс. руб. (для физлиц) и до 50 тыс. руб. (для юрлиц). Что касается имущественных требований, подлежащих оценке, если сейчас минимальная пошлина при требованиях в размере до 20 тыс. руб. составляет 4% от суммы иска (но не менее 400 руб.), то с 9 сентября минимум пошлины будет рассчитываться для исков на сумму до 100 тыс. руб. и составит фиксированные 4 тыс. руб.
Издание резюмирует, что из-за новшеств в законодательстве взыскание судебных портфелей будет экономически невыгодным для коллекторов из-за небольших сумм. В такой ситуации им придется увеличивать долю досудебного взыскания, а небольшим компаниям — передавать часть долгов на аутсорсинг.