В России цены на просроченные реализуемые по цессионной схеме долги МФО достигли многомесячных минимумов

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Судебные пошлины в России вырастут в несколько раз

УрБК, Москва, 24.07.2024. Судебные пошлины в российские суды общей юрисдикции вырастут с 300 руб. до 3 тыс. руб. для ...

Судебные пошлины в России вырастут в несколько раз

Судебные пошлины в российские суды общей юрисдикции вырастут с 300 руб. до 3 тыс. руб. для граждан и с 6 тыс. до 20 ...

Объем предложения просроченной задолженности со стороны банков и МФО в РФ за квартал вырос на 35%

УрБК, Москва, 04.10.2023. Объем предложения просроченной задолженности со стороны банков и микрофинансовых организаций ...

В I квартале банки выставили на онлайн-площадках просроченные долги на сумму 32,6 млрд рублей

По итогам I квартала 2023 года на онлайн-площадках по продаже просроченной задолженности банки выставили 202,2 тыс. ...

В I квартале банки выставили на онлайн-площадках просроченные долги на сумму 32,6 млрд рублей

УрБК, Москва, 13.04.2023. По итогам I квартала 2023 года на онлайн-площадках по продаже просроченной задолженности ...