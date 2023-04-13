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Объем предложения просроченной задолженности со стороны банков и МФО в РФ за квартал вырос на 35%

УрБК, Москва, 04.10.2023. Объем предложения просроченной задолженности со стороны банков и микрофинансовых организаций (МФО) в III квартале 2023 года составил 48,6 млрд руб. По сравнению с предыдущим кварталом этот показатель вырос на 35%, за год — на 27%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные онлайн-аукциона Debex.

Отмечается, что одной из причин роста объема предложения просроченной задолженности стали сформировавшиеся на рынке высокие цены. Так, по данным Debex, в июле-сентябре этого года средний ценник по банковской просрочке достиг 11,3% от номинала, по долгам МФО — 14,4%. Во II квартале же он составлял 9,9% и 14,8% соответственно, а годом ранее — всего 7,9% и 9,9%.

По словам гендиректора Debex Марата Брука, повышение цен произошло из-за отложенного спроса: во второй половине прошлого года долгов на продажу было мало. Также на это повлияло снижение коллекторами себестоимости просуживания каждого кейса за счет цифровизации взыскания. Он отмечает, что с середины прошлого года на рынке возникло множество микросервисов, упрощающих и ускоряющих процесс взыскания.

В то же время М. Брук считает, что дальше ценам на просроченные долги «просто некуда расти». По его мнению, за счет новой ключевой ставки заемные деньги становятся более дорогими для взыскателей, что в будущем должно ограничить повышение цен. Коллекторы просто не смогут выкупать долги так же дорого, как сейчас, полагает он.
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