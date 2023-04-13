Объем предложения просроченной задолженности со стороны банков и МФО в РФ за квартал вырос на 35%

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В I квартале банки выставили на онлайн-площадках просроченные долги на сумму 32,6 млрд рублей

По итогам I квартала 2023 года на онлайн-площадках по продаже просроченной задолженности банки выставили 202,2 тыс. ...

В I квартале банки выставили на онлайн-площадках просроченные долги на сумму 32,6 млрд рублей

УрБК, Москва, 13.04.2023. По итогам I квартала 2023 года на онлайн-площадках по продаже просроченной задолженности ...

Спрос на покупку дебиторской задолженности в России в I полугодии вырос на 25%

Спрос на покупку просроченной дебиторской задолженности (долги компаний друг перед другом) в РФ в I полугодии 2022 года ...

Спрос на покупку дебиторской задолженности в России в I полугодии вырос на 25%

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2022. Спрос на покупку просроченной дебиторской задолженности (долги компаний друг перед ...

Российские банки отдали на аутсорсинг коллекторам долги россиян на сумму 145 млрд рублей

УрБК, Москва, 26.05.2021. В I квартале 2021 года банки России отдали на реализацию по агентской схеме просроченные ...