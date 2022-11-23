В I квартале банки выставили на онлайн-площадках просроченные долги на сумму 32,6 млрд рублей

УрБК, Москва, 13.04.2023. По итогам I квартала 2023 года на онлайн-площадках по продаже просроченной задолженности банки выставили 202,2 тыс. просроченных ссуд на сумму 32,6 млрд руб. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные онлайн-аукциона Debex.



При этом в количественном выражении показатель за год снизился на 8%, в денежном выражении объем вырос на 6,5%.



Согласно данным онлайн-аукциона, среди долгов, предложенных взыскателям для покупки за I квартал этого года, увеличилась доля просрочки по долгам, выданнным в период пандемии в 2020-2021 годах. Так, на них пришлось 24% (рост на 5 п. п. в годовом сравнении) от общего объема предложения и 32% (+17 п. п.) от числа сделок.



В Debex считают, что рост предложения просрочки на рынке в течение года продолжится.