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06.09.2024

На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания превысила 7 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2024. В Свердловской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по региону в конце июля 2024 года составила 7 тыс. 055,1 руб., сообщает Свердловскстат.

За месяц этот показатель вырос на 2,6%, с начала года — на 17,4%.

Уточним, что в состав минимального набора продуктов входят хлеб, мука, крупы и макаронные изделия, молоко и молочная продукция, плодоовощная продукция, мясопродукты и другие продовольственные товары.
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