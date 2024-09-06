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На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания за месяц снизилась на 2,7%

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2024. В Свердловской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по региону в конце августа 2024 года составила 6 тыс. 862,6 руб. Это на 2,7% ниже, чем на конец июля текущего года, когда показатель находился на уровне 7 тыс. 055,1 руб., сообщает Свердловскстат.

С начала года его стоимость выросла на 14,2%. В состав минимального набора продуктов входят хлеб, мука, крупы и макаронные изделия, молоко и молочная продукция, плодоовощная продукция, мясопродукты и другие продовольственные товары.
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