На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания за месяц снизилась на 2,7%

В Свердловской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по ...06.09.2024 На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания превысила 7 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2024. В Свердловской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в ...05.08.2024 На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания с начала года выросла на 14%
УрБК, Екатеринбург, 05.08.2024. В Свердловской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в ...07.05.2024 На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания с начала года выросла на 3,4%
УрБК, Екатеринбург, 07.05.2024. В Свердловской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в ...15.01.2024 На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания выросла до 5,8 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. В Свердловской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в ...