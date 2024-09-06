На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания превысила 7 тыс. рублей

В Свердловской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по региону в конце июля 2024 года составила 7 тыс. 055,1 руб., сообщает Свердловскстат.



За месяц этот показатель вырос на 2,6%, с начала года — на 17,4%.



Уточним, что в состав минимального набора продуктов входят хлеб, мука, крупы и макаронные изделия, молоко и молочная продукция, плодоовощная продукция, мясопродукты и другие продовольственные товары.