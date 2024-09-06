С появлением нейросетей вакансий в сфере копирайтинга и редактуры с января по август 2024 года было опубликовано на 23% меньше

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2024. В Свердловской области в I полугодии 2024 года количество открытых вакансий в сфере ...15.07.2024 Свердловские работодатели в I полугодии опубликовали 37,5 тыс. вакансий для строителей
УрБК, Екатеринбург, 15.07.2024. Свердловские работодатели в I полугодии 2024 года опубликовали более 37,5 тыс. вакансий ...28.06.2024 В Свердловской области во II квартале 2024 года было размещено 51,2 тыс. вакансий для соискателей без опыта
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2024. В Свердловской области во II квартале было размещено 51,2 тыс. вакансий, в которых ...03.06.2024 В Свердловской области число вакансий для соискателей от 14 лет выросло на 6%
УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. В Свердловской области количество вакансий для соискателей от 14 лет выросло на 6% год ...15.04.2024 В Свердловской области за I квартал 2024 года число инклюзивных вакансий стало больше на 43%
УрБК. Екатеринбург, 15.04.2024. В 2023 году в Свердловской области количество вакансий, доступных людям с ...