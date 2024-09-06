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06.09.2024

С появлением нейросетей вакансий в сфере копирайтинга и редактуры с января по август 2024 года было опубликовано на 23% меньше

УрБК, Москва, 06.09.2024. С января по август 2024 года было опубликовано 13,6 тыс. вакансий в сфере копирайтинга, что на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (17,7 тыс.). Сократилось и количество вакансий редактора — с 12,6 тыс. в первые восемь месяцев 2023 года до 7 тыс. с начала 2024 года. Это связано с ростом популярности генеративных сетей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Также работодатели стали предлагать соискателям из этой профобласти меньший заработок: копирайтерам — на 21% по сравнению с прошлым годом (58 тыс. руб.), редакторам — на 13% (65,1 тыс. руб.). Вместе с тем стало больше вакансий копирайтеров, в которых от соискателей требуются навыки работы с генеративными нейросетевыми продуктами (GPT).

Так, если в январе-августе 2023 года GPT упоминались в 156 вакансиях, то в январе-августе 2024 года — в 371. Зарплаты, предлагаемые копирайтерам с навыками работы с GPT, в этом году составляют 57,6 тыс. руб. При этом сейчас они сравнялись со средними по профессии, в то же время в 2023 году они были ниже (49,8 тыс. против 75 тыс. руб.).

Однако, как отмечают участники рынка, говорить о полной замене труда копирайтеров и редакторов генеративными сервисами преждевременно.
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