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06.09.2024

СОФПП помог привлечь более 20 млрд рублей на развитие малого и среднего бизнеса в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2024. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) помог привлечь более 20 млрд руб. на развитие малого и среднего бизнеса в регионе. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Также СОФПП выдал предпринимателям и самозанятым в регионе кредиты на сумму около 700 млн руб. Инвестиции организации помогают решить задачи нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

«Займы и поручительства регионального фонда пользуется неизменным спросом среди предпринимателей. Это рыночные способы финансирования, но по минимальным ставкам», — считает министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

Он отметил, что финансовая поддержка помогает снизить долговую нагрузку у бизнесменов и брать займы организациям, которым не хватает средств. Это востребовано у владельцев предприятий, которые недавно открыли свое дело. Добавим, что ставка по займам СОФПП стартует от 1/2 ключевой ставки ЦБ РФ. Больше всего финансовых средств привлекает ремонт автомобилей, туризм, образование, сфера развлечений, креативные индустрии.
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