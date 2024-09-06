СОФПП помог привлечь более 20 млрд рублей на развитие малого и среднего бизнеса в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2024. Бизнесмены Среднего Урала, благодаря поручительствам Свердловского областного фонда ...12.10.2023 Свердловские предприниматели и самозанятые получили в 2023 году от СОФПП займы на сумму более 1 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) в текущем году выдал ...16.09.2022 СОФПП помог предпринимателям привлечь почти 6,5 млрд рублей с помощью поручительств
УрБК, Екатеринбург, 16.09.2022. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) выдал малому и ...04.05.2022 СОФПП снизил ставки по льготным займам для малого и среднего бизнеса
УрБК, Екатеринбург, 04.05.2022. Наблюдательный совет Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства ...21.03.2022 СОФПП уменьшил ставки по льготным займам для малого и среднего бизнеса
УрБК, Екатеринбург, 21.03.2022. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) уменьшил ставки по ...