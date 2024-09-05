Во II квартале 2024 года число россиян с ежемесячным доходом менее 15 тыс. 354 рублей составило 12,4 млн человек

УрБК, Москва, 05.09.2024. Во II квартале 2024 года число жителей России с ежемесячным доходом менее 15 тыс. 354 руб. на человека составило 12,4 млн человек (8,5%). Об этом говорят официальные данные Росстата.



В I квартале 2024 года живущих за чертой бедности граждан было больше — 14 млн человек, или 9,6% населения. Однако этот показатель нельзя назвать стабильным. Так, например, в прошлом году он колебался в диапазоне от 6,2% до 12,1% населения.



Расчет значения границ бедности на душу населения в ведомстве производят путем умножения значений базовых границ бедности на индекс потребительских цен за отчетный квартал или год к IV кварталу, определяемый цепным методом.