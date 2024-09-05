Во II квартале 2024 года число россиян с ежемесячным доходом менее 15 тыс. 354 рублей составило 12,4 млн человек

УрБК, Москва, 10.06.2024. Доля россиян с доходами ниже границы бедности в I квартале 2024 года составила 9,6%, пишет ...07.12.2023 Росстат зафиксировал сокращение количества россиян с низкими доходами до 11,1%
УрБК, Москва, 07.12.2023. В январе-сентябре 2023 года количество граждан РФ с доходами ниже границы бедности составило ...15.04.2021 В России за чертой бедности проживают почти 18 млн человек
По итогам 2020 года средняя численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума составила 17,8 млн человек (в ...15.04.2021 В России за чертой бедности проживают почти 18 млн человек
УрБК, Москва, 15.04.2021. По итогам 2020 года средняя численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума ...26.06.2017 СП: Число россиян, живущих за чертой бедности, в I квартале составило 22 млн человек
УрБК, Москва, 26.06.2017. Число людей, живущих за чертой бедности в России, в I квартале этого года составило 22 млн ...