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05.09.2024

Во II квартале 2024 года число россиян с ежемесячным доходом менее 15 тыс. 354 рублей составило 12,4 млн человек

УрБК, Москва, 05.09.2024. Во II квартале 2024 года число жителей России с ежемесячным доходом менее 15 тыс. 354 руб. на человека составило 12,4 млн человек (8,5%). Об этом говорят официальные данные Росстата.

В I квартале 2024 года живущих за чертой бедности граждан было больше — 14 млн человек, или 9,6% населения. Однако этот показатель нельзя назвать стабильным. Так, например, в прошлом году он колебался в диапазоне от 6,2% до 12,1% населения.

Расчет значения границ бедности на душу населения в ведомстве производят путем умножения значений базовых границ бедности на индекс потребительских цен за отчетный квартал или год к IV кварталу, определяемый цепным методом.
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