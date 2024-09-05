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05.09.2024

Летом в санаториях отдохнули около 64 тыс. детей из Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2024. Летом в санаториях отдохнули 64 тыс. детей из Екатеринбурга. Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Алексей Орлов.

Градоначальник отметил, что работа еще не завершена. По его мнению, школьники должны иметь возможность отдыхать на природе на протяжении всего учебного года.

С 9 сентября начинается прием заявлений от родителей на осенние смены в образовательных учреждениях и санаториях. Так, во время осенних каникул пройти оздоровительные курсы смогут около 4 тыс. юных уральцев. При этом загородные лагеря «Уральские самоцветы» и «Юность» продолжают работу в течение всего года. Глава города считает, что количество таких лагерей со временем увеличится.

«Для этого были привлечены федеральные средства и построены четыре корпуса на 49 мест каждый. Кроме этого, было завершено строительство спального корпуса на 48 мест в лагере имени Титова, капитально отремонтировано значительное количество элементов инфраструктуры в других загородных лагерях», —пояснял Алексей Орлов.

Записать детей на осенние и зимние смены можно через портал «Госуслуги», в МФЦ или образовательных организациях (для городских лагерей).
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