Следствие проверит причину гибели рабочего во время строительных работ по улице Хрустальной

Фото предоставлено пресс-службой Следственного управления СК России по Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2024. Следственный отдел по Октябрьскому району Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области проверит причину гибели мужчины во время строительных работ по улице Хрустальной. Инцидент произошел вечером 4 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.По данным прокуратуры Октябрьского района, рабочий чистил трубу на строительной площадке. На этой территории возводится транспортная развязка. По предварительным данным, в ходе рабочего процесса стенки котлована обвалились, мужчину засыпало грунтом.В данный момент проводится опрос очевидцев. Правоохранители устанавливают трудовой статус работника: был ли он официально трудоустроен или выполнял работы по договору ГПХ.Тело погибшего передали судмедэкспертам для выяснения причин смерти. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.