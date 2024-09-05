Следствие проверит причину гибели рабочего во время строительных работ по улице Хрустальной

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2023. Следователи Железнодорожного района Екатеринбурга возбудили уголовное дело по части 2 ...13.07.2022 Следственный комитет начал проверку по факту гибели мужчины при пожаре в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2022. Следственный комитет начал проверку по факту гибели человека при пожаре, который ...07.11.2016 Начата проверка по факту гибели мужчины на территории шахты «Магнетитовая» в Нижнем Тагиле
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2016. Прокуратура организовала проверку в связи с несчастным случаем на территории шахты ...05.08.2013 Следствие разбирается в причинах гибели рабочего на бывшей мебельной фабрике в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 05.08.2013. В Екатеринбурге проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины в результате ...24.05.2010 По факту гибели рабочего, занятого ООО «Строительная компания «УСК» на реконструкции магазина «Спорттовары», может быть возбуждено уголовное дело
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2010. Следственным отделом по Кировскому району Екатеринбурга СУ СКП РФ по Свердловской ...