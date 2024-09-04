На Среднем Урале оборот малых предприятий за январь-июнь превысил 724 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2024. В Свердловской области оборот малых предприятий в январе-марте 2024 года составил 340 ...19.02.2019 В январе оборот организаций Свердловской области вырос на 3%
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2019. За январь 2019 года оборот организаций по видам экономической деятельности по ...16.02.2018 За год оборот авторынка Свердловской области сократился на 25%
За год оборот свердловских предприятий в сфере оптовой и розничной торговли автотранспортными средствами и мотоциклами, ...16.02.2018 За год оборот авторынка Свердловской области сократился на 25%
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2018. За год оборот свердловских предприятий в сфере оптовой и розничной торговли ...15.11.2016 Оборот строительных организаций в Свердловской области за год сократился на 3,9%
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2016. За десять месяцев текущего года оборот строительных организаций на Среднем Урале ...