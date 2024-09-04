На Среднем Урале оборот малых предприятий за январь-июнь превысил 724 млрд рублей

В Свердловской области оборот малых предприятий за I полугодие 2024 года составил 724 млрд 121,8 млн руб. Об этом сообщает Свердловскстат.



Наибольший вклад в эту сумму внесли малые предприятия из сферы оптовой и розничной торговли, а также ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (339 млрд 274,1 млн руб.). Также значительный оборот зафиксирован в сегменте обрабатывающих производств (163 млрд 977,3 млн руб.).



Оборот малых предприятий из строительной сферы в I полугодии достиг 55 млрд 672,4 млн руб., в сегменте транспортировки и хранения — 39 млрд 839,8 млн руб.