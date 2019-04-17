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Оборот малых предприятий Свердловской области в январе-марте составил 340,9 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2024. В Свердловской области оборот малых предприятий в январе-марте 2024 года составил 340 млрд 869,7 млн руб. Об этом сообщает Свердловскстат.

Самая большая доля оборота малых предприятий региона пришлась на организации, действующие в сферах оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (156,8 млрд руб.), обрабатывающих производств (78,9 млрд руб.), строительства (23,5 млрд руб.), транспортировки и хранения (20,1 млрд руб.).

Отметим также, что средняя численность работников малых предприятий региона в указанный период составила 192 тыс. человек.
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