Оборот малых предприятий Свердловской области в январе-марте составил 340,9 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2019. В январе-марте 2019 года оборот организаций Среднего Урала составил 1 трлн 311 млрд 708 ...16.02.2018 За год оборот авторынка Свердловской области сократился на 25%
За год оборот свердловских предприятий в сфере оптовой и розничной торговли автотранспортными средствами и мотоциклами, ...16.02.2018 За год оборот авторынка Свердловской области сократился на 25%
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2018. За год оборот свердловских предприятий в сфере оптовой и розничной торговли ...29.05.2015 В 2014 году оборот предприятий малого бизнеса Свердловской области снизился на 6%
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2015. В 2014 году оборот предприятий малого бизнеса Свердловской области составил 973,5 млрд ...30.05.2014 В 2013 году оборот малых предприятий Свердловской области увеличился почти на 10%
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2014. За 2011-2013 годы число действующих малых предприятий (включая микропредприятия) в ...