Надзорные ведомства подтвердили безопасность размещения городских объектов вблизи цеха ПНТЗ

Фото предоставлено пресс-службой ПНТЗ

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2024. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) утвердил в надзорных органах границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) своей второй промышленной площадки. Это филиала предприятия на территории бывшего Первоуральского старотрубного завода, где в настоящее время расположен трубоэлектросварочный цех № 15 ПНТЗ. Расчеты и мониторинг уполномоченных ведомств подтвердили, что объекты городской среды могут безопасно размещаться на незначительном расстоянии от этой производственной площадки, сообщает пресс-служба предприятия.Соответствующее решение выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ (Роспотребнадзора) по Свердловской области. Контуры СЗЗ промышленной площадки — буферной зоны между предприятием и жилыми постройками, огородами, рекреационными территориями, детскими и спортивными площадками — в разных ее частях составили от нуля до 100 метров. Границы внесены в Единый государственный реестр прав на недвижимость.Управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров рассказал, что для обоснования установленных границ и получения необходимых документов предприятие провело масштабную работу. В частности, был разработан проект с расчетами рассеивания, привлечены несколько авторитетных аккредитованных лабораторий для наблюдений и анализа атмосферного воздуха, уровня шума и вибрации в зоне потенциального влияния предприятия, а также получена оценка главного санитарного врача Свердловской области.«Одновременно с утверждением СЗЗ филиала ПНТЗ взял на себя обязательство проводить на данной территории ежегодный мониторинг состояния атмосферы и уровня воздействия на окружающую среду. Контроль за содержанием в воздухе взвешенных частиц, железа, масломинеральных и органических веществ будет производиться при помощи специальных переносных газоанализаторов с регулярностью 50 проб в год», — сообщил В. Топоров.Он пояснил, что ПНТЗ строго соблюдает гигиенические нормы и требования, регламентированные нормативно-правовыми документами действующего законодательства. Утверждение предприятием санитарно-защитной зоны второй промплощадки — это вклад в защиту прав граждан на благополучную окружающую среду. Небольшие же размеры зоны, по его словам, говорят о том, что воздействие предприятия на окружающую среду минимально, а сложившаяся застройка не нарушает современных санитарных норм.Стоит отметить, что ранее ПНТЗ первым среди предприятий Первоуральска и одним из первых в Свердловской области рассчитал и обосновал СЗЗ своей основной производственной площадки.