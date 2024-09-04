Microsoft начал отключать российские компании от пакетов Оffice 365 и Мicrosoft 365

УрБК, Москва, 17.12.2015. Компания Microsoft с 1 января 2015 года увеличит цены на свои программные продукты и сервисы ...01.10.2015 Microsoft и Google пошли на мировую в патентных спорах
Корпорации Microsoft и Google договорились о прекращении патентных споров в отношении друг друга, сообщает «Газета.Ru». ...09.07.2015 Microsoft проведет массовые сокращения
Microsoft планирует сократить до 7,8 тыс. рабочих мест. Об этом сообщает The New York Times. Также компания собирается ...31.01.2014 Новым главой Microsoft станет исполнительный вице-президент компании Сатья Наделла
Новым генеральным директором компьютерного гиганта Microsoft станет американец индийского происхождения Сатья Наделла, ...03.06.2013 Microsoft лишился IТ-директора
Тонни Скот — IT-директор корпорации Microsoft принял решение уйти из корпорации «Microsoft». Об этом сообщает ...