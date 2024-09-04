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2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
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04.09.2024

Microsoft начал отключать российские компании от пакетов Оffice 365 и Мicrosoft 365

УрБК, Москва, 04.09.2024. Microsoft начала аннулировать подписки на облачные сервисы у российских компаний, в частности на пакеты Office 365 и Microsoft 365, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Софтлайн».

«К нам стала поступать информация о начале отключения облачных сервисов. По информации на текущий момент у ряда наших клиентов в консоли администрирования статус подписок изменился на disabled. Ограничения затронули М365, О365, EMS. Teams недоступен пользователям», — говорится в публикации.

Отметим, что «Софтлайн» сотрудничает с Microsoft, и ранее работники зарубежной компании предупреждали об ограничениях со своей стороны.

По данным СМИ, в августе российские корпорации получили предупреждение от Microsoft об ограничении доступа к подпискам. Такое же письмо компаниям отправлял Amazon. Приостановление доступа к сервисам было введено в рамках 12-го пакета санкций Евросоюза. Они направлены на сокращение поставок программ для бизнес-аналитиков в Россию.

В мае Microsoft начал приостанавливать подписки российских компаний на облачные продукты Power BI, Visio, Project.
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