УБРиР предложил пользователям дебетовых и кредитных карт получить дополнительные привилегии

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) расширил линейку дебетовых карт. У ...

УБРиР расширил линейку дебетовых карт и предложил клиентам премиальную карту Mir Supreme

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2022. Дебетовая карта My Life Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) оказалась в ...

Карта My Life УБРиР вошла в число лучших для получения зарплаты

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2021. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) анонсировал обновление правил программы ...

УБРиР и Visa проводят совместную новогоднюю акцию с розыгрышем и кешбэком

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2021. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) совместно с МПС Visa запускает акцию ...