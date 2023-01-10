УБРиР предложил пользователям дебетовых и кредитных карт получить дополнительные привилегии

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) расширил линейку дебетовых карт. У ...27.04.2022 Карта My Life УБРиР вошла в число лучших для получения зарплаты
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2022. Дебетовая карта My Life Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) оказалась в ...16.12.2021 УБРиР обновит правила программы лояльности My life
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2021. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) анонсировал обновление правил программы ...29.11.2021 УБРиР и Visa проводят совместную новогоднюю акцию с розыгрышем и кешбэком
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2021. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) совместно с МПС Visa запускает акцию ...02.11.2021 УБРиР начал выдавать кредитные карты My Freedom и «Наличная»
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2021. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) обновляет линейку кредитных карт, ...