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УБРиР предложил пользователям дебетовых и кредитных карт получить дополнительные привилегии

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) предложил клиентам дополнительные финансовые возможности. Пользователи дебетовых и кредитных карт смогут воспользоваться ими при оформлении подписки, сообщает пресс-служба финансового учреждения.

Так, оформление подписки My life+ дает клиенту возможность ежемесячно получать повышенный кешбэк, а также увеличить сумму перевода по СБП без комиссии до 200 тыс. руб. и получать бесплатное смс-информирование.

Подписка My freedom+ предоставляет дополнительные преимущества и функционал пользователям кредитных карт. Благодаря подписке клиент имеет возможность получить кешбэк 1% на все покупки за календарный месяц. За счет подписки также можно без комиссии снимать с кредитной карты определенную сумму наличных в любых банкоматах и получать бесплатное смс-информирование.

Подключить любую из подписок можно в обновленном мобильном приложении банка. Подробные условия подписок указаны на сайте банка.
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