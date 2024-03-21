В УБРиР можно получить кешбэк 20% с трат на фитнес и спорт

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) проводит акцию «Спортивный кешбэк», в рамках которой клиенты банка могут получить кешбэк 20% (до 2 тыс. руб.) с покупок в категории «Фитнес и спорт» и «Спортивные товары», сообщает пресс-служба УБРиР.



Акция распространяется на владельцев кредитной карты My freedom. С 1 по 30 апреля 2024 года и до конца мая 2024 года им нужно совершить любые операции на сумму от 7 тыс. руб. При этом за покупки в категории «Фитнес и спорт» и «Спортивные товары» участник акции получит кешбэк 20% (до 2 тыс. руб.) на счет кредитной карты единоразовой выплатой до 25 июня 2024 года.



«С акцией «Спортивный кешбэк» клиентам будет выгодно приобрести карту в фитнес-зал или спортивные товары для себя и детей. Клиенты получат не только кешбэк 20%, но и возможность не платить проценты 3 месяца, ведь по кредитной карте My freedom действует льготный период 90 дней. Стоит напомнить, что наша кредитная карта имеет бесплатное обслуживание, а оформить ее можно любым удобным способом: в офисе или онлайн», — отметила управляющий директор центра развития бизнеса кредитных и дебетовых карт УБРиР Людмила Чернышева.