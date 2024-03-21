В УБРиР можно получить кешбэк 20% с трат на фитнес и спорт

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) предложил клиентам дополнительные ...20.03.2024 УБРиР запустил акцию для предпринимателей «Приветственный кешбэк 100%»
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил акцию для новых клиентов, ...07.02.2024 Новым клиентам УБРиР предлагает кешбэк 15% до конца марта 2024 года
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. В рамках акции «Любимый кешбэк» с 1 февраля по 31 марта 2024 года Уральский банк ...03.10.2023 УБРиР запустил новый кешбэк в преддверии перехода автомобилистов на зимние шины
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил с 1 октября новый кешбэк, ...08.11.2018 Владельцы карт «Максимум» УБРиР могут получить кешбэк в размере 10%, оплачивая развлечения
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2018. С 1 ноября 2018 года владельцы карт «Максимум» Уральского банка реконструкции и ...