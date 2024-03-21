УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:01

В УБРиР можно получить кешбэк 20% с трат на фитнес и спорт

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) проводит акцию «Спортивный кешбэк», в рамках которой клиенты банка могут получить кешбэк 20% (до 2 тыс. руб.) с покупок в категории «Фитнес и спорт» и «Спортивные товары», сообщает пресс-служба УБРиР.

Акция распространяется на владельцев кредитной карты My freedom. С 1 по 30 апреля 2024 года и до конца мая 2024 года им нужно совершить любые операции на сумму от 7 тыс. руб. При этом за покупки в категории «Фитнес и спорт» и «Спортивные товары» участник акции получит кешбэк 20% (до 2 тыс. руб.) на счет кредитной карты единоразовой выплатой до 25 июня 2024 года.

«С акцией «Спортивный кешбэк» клиентам будет выгодно приобрести карту в фитнес-зал или спортивные товары для себя и детей. Клиенты получат не только кешбэк 20%, но и возможность не платить проценты 3 месяца, ведь по кредитной карте My freedom действует льготный период 90 дней. Стоит напомнить, что наша кредитная карта имеет бесплатное обслуживание, а оформить ее можно любым удобным способом: в офисе или онлайн», — отметила управляющий директор центра развития бизнеса кредитных и дебетовых карт УБРиР Людмила Чернышева.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
21.03.2024 УБРиР предложил пользователям дебетовых и кредитных карт получить дополнительные привилегии

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) предложил клиентам дополнительные ...

20.03.2024 УБРиР запустил акцию для предпринимателей «Приветственный кешбэк 100%»

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил акцию для новых клиентов, ...

07.02.2024 Новым клиентам УБРиР предлагает кешбэк 15% до конца марта 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. В рамках акции «Любимый кешбэк» с 1 февраля по 31 марта 2024 года Уральский банк ...

03.10.2023 УБРиР запустил новый кешбэк в преддверии перехода автомобилистов на зимние шины

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил с 1 октября новый кешбэк, ...

08.11.2018 Владельцы карт «Максимум» УБРиР могут получить кешбэк в размере 10%, оплачивая развлечения

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2018. С 1 ноября 2018 года владельцы карт «Максимум» Уральского банка реконструкции и ...

Популярные новости
27.03.2024В Екатеринбурге мошенники убедили мужчину перевести им более 7 млн рублей02.04.2024В Свердловскую область прибыли 299 закупленных для муниципалитетов автобусов13.03.2024Лицо города12.03.2024Тест-драйв квартиры12.03.2024Комфорт и свобода движений: основа физического развития
Архив новостей
Апрель 2024 (267)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Ноябрь 2023 (701)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18