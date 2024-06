Штаб-квартира Брусники в Екатеринбурге стала победителем премии Best Office Awards 2024

Фото из официального Telegram-канала компании Брусника

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2024. Штаб-квартира Брусники, расположенная в Екатеринбурге, завоевала первое место в категории «Комфорт и эргономика» в рамках премии Best Office Awards 2024. Об этом сообщается Telegram-канале девелопера.«Офис компании, расположенный в Екатеринбурге, удостоился первого места в категории «Комфорт и эргономика». С точки зрения этих параметров он оказался лучше аналогичного пространства «ВКонтакте», вместе с нами претендовавшего на победу. Всего номинаций в этом году было 11, не считая гран-при, а номинантов — больше 100», — говорится в сообщении.Отметим, что премия Best Office Awards проводится с 2010 года. За это время она стала символом качества и профессионализма в мире архитектуры и дизайна рабочих и общественных пространств. В этом году организаторы уделили особое внимание тренду на создание многофункциональных пространств и комплексное развитие территорий. Номинантами Best Office Awards 2024 стали 113 проектов офисов девелоперских и IT-компаний, банков и образовательных учреждений, страховых и производственных компаний, государственных организаций и торговых представительств, коворкингов и сервисных офисов.