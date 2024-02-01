Штаб-квартира Брусники в Екатеринбурге стала победителем премии Best Office Awards 2024

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. В рамках программы благоустройства дворовых территорий в 2024 году будут выделены ...20.12.2022 УБРиР стал победителем финансовой премии RETAIL FINANCE AWARDS
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) победил в номинации «Лучший социальный ...25.04.2022 УБРиР стал лауреатом профессиональной премии в индустрии клиентского опыта СХ WORLD AWARDS
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) стал лауреатом профессиональной премии ...22.04.2022 Застройщик Брусника получил три награды премии CX World Awards
УрБК, Екатеринбург, 22.04.2022. Застройщик Брусника получил три награды премии CX World Awards — крупнейшего в России ...15.10.2018 Президент ГК «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий удостоен национальной премии RREF Awards
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2018. Президент ГК «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий получил престижную национальную премию в ...