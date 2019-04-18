УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:43

Застройщик Брусника получил три награды премии CX World Awards

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2022. Застройщик Брусника получил три награды премии CX World Awards — крупнейшего в России конкурса в области клиентского опыта. Компания стала лауреатом в номинациях «Лучший проект изменения, CX-трансформации бизнеса», «Лучший персонализированный клиентский опыт», «Лучший клиентский опыт онлайн-вовлеченности».

На эти награды претендовали «Теле2», «Мотив», «Пятерочка», «Сбер», «Кнопка», «ДОМ.РФ», «Альфа-Банк», «Газпромбанк», «Северсталь» и другие крупные компании.

В пресс-службе Брусники отметили, что для получения этой награды исследовался клиентский путь и писались сотни текстов, проводились исследования, велись соцсети, внедрялись новые возможности на сайте, проводились и записывались экскурсии.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.04.2019 УБРиР получил три топовых награды международной премии СХ World Awards за лучший клиентский опыт

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2019. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) стал обладателем трех призов СХ World ...

21.02.2013 Эмели Санде и Бен Ховард стали триумфаторами премии Brit Awards

Brit Awards — ежегодная музыкальная премия, вручаемая в Лондоне. В этом году ее триумфаторами стали шотландская ...

07.11.2011 Леди Гага стала триумфатором премии MTV EMA

Певица Леди Гага получила 4 «шарика» MTV EMА. Сообщает РИА Новости. Как и в 2010 году, Леди Гага получила приз как ...

14.03.2011 Постановка по книге Булгакова стала тройным лауреатом престижной британской премии Лоуренса Оливье

Как сообщает РИА Новости, спектакль «Белая гвардия» (The White Guard) по книге Михаила Булгакова в постановке ...

23.11.2009 Майклу Джексону присудили 4 премии American Music Awards

Майкл Джексон посмертно стал лауреатом премии American Music Awards (AMA) в номинации «Лучший артист в жанре соул/R&B», ...

Популярные новости
07.04.2022Курс долл. США на Мосбирже снизился до 76,21 руб., евро — до 83,16 руб.25.03.2022Свердловский Роспотребнадзор в 2021 году почти на 4 млн рублей оштрафовал представителей рынка транспортных услуг01.04.2022АСВ перечислило Банку России 8,8 млрд рублей в рамках погашения задолженности по кредитной линии24.03.2022Сбой в приложении «Сбербанк Инвестор» произошел после начала торгов акциями на ММВБ28.03.2022Девальвация разогрела рынок стройматериалов
Архив новостей
Апрель 2022 (523)
Март 2022 (760)
Февраль 2022 (651)
Январь 2022 (538)
Декабрь 2021 (727)
Ноябрь 2021 (646)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18