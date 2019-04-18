Застройщик Брусника получил три награды премии CX World Awards

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2022. Застройщик Брусника получил три награды премии CX World Awards — крупнейшего в России конкурса в области клиентского опыта. Компания стала лауреатом в номинациях «Лучший проект изменения, CX-трансформации бизнеса», «Лучший персонализированный клиентский опыт», «Лучший клиентский опыт онлайн-вовлеченности».



На эти награды претендовали «Теле2», «Мотив», «Пятерочка», «Сбер», «Кнопка», «ДОМ.РФ», «Альфа-Банк», «Газпромбанк», «Северсталь» и другие крупные компании.



В пресс-службе Брусники отметили, что для получения этой награды исследовался клиентский путь и писались сотни текстов, проводились исследования, велись соцсети, внедрялись новые возможности на сайте, проводились и записывались экскурсии.