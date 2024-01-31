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Вчера, 15:02

Администрация Екатеринбурга благоустроит 17 дворов в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. В рамках программы благоустройства дворовых территорий в 2024 году будут выделены средства на благоустройство 17 дворов в Екатеринбурге. Об этом написал глава муниципалитета Алексей Орлов в своем Telegram-канале.

«В текущем году выделим средства на благоустройство 17 дворов — их перечень утвержден», — заявил А. Орлов. По его словам, сбор заявок горожан на участие в программе благоустройства дворов в 2025 году пройдет с мая по июнь 2024 года.

Администрация Екатеринбурга благоустроит 17 дворов в 2024 году
Фото из официального Telegram-канала главы Екатеринбурга Алексея Орлова

Программа реализуется в Екатеринбурге в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» с 2017 года. За это время было благоустроено 174 двора.
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