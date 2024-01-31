Администрация Екатеринбурга благоустроит 17 дворов в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил ход работ по благоустройству летнего парка ...14.02.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план благоустройства дворовых территорий
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о предоставлении организациям, ...11.10.2022 В Екатеринбурге завершились работы по благоустройству дворовых территорий
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2022. В Екатеринбурге завершились работы по благоустройству дворовых территорий, ...09.10.2013 В Екатеринбурге завершено благоустройство 64 дворов
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2013. В Екатеринбурге в рамках реализации программы «Комплексное благоустройство дворовых ...02.08.2011 Администрация Екатеринбурга: Благоустройство дворовых территорий возможно только в рамках регионального сегмента программы «1000 дворов»
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2011. Федеральная составляющая программы «1000 дворов», реализация которой ведется в ...