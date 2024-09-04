Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предупредил горожан об аферистах, создавших клон его аккаунта в Telegram

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов призвал жителей уральской столицы принять участие в ...31.01.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал благоустройство летнего парка «Уралмаш»
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил ход работ по благоустройству летнего парка ...05.09.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня в прямом эфире ответит на вопросы горожан
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня ответит на вопросы горожан в онлайн-эфире ...29.09.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал к 1 октября на 100% обеспечить теплом город
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в личном Telegram-канале пообещал горожанам, что к 1 ...05.08.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов призвал жителей города принять участие в формировании программы традиционного объезда территорий муниципалитета
УрБК, Екатеринбург, 05.08.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в сегодняшнем выпуске «Итогов недели» обратился к ...