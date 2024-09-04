Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предупредил горожан об аферистах, создавших клон его аккаунта в Telegram

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов призвал жителей уральской столицы принять участие в ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов призвал горожан принять участие в голосовании в рамках всероссийского конкурса «Культурная столица года»

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил ход работ по благоустройству летнего парка ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня в прямом эфире ответит на вопросы горожан

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня ответит на вопросы горожан в онлайн-эфире ...