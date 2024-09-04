УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
04.09.2024

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предупредил горожан об аферистах, создавших клон его аккаунта в Telegram

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предупредил горожан об аферистах, которые рассылают сообщения от его имени. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.

«В очередной раз мошенники отправили сообщения горожанам якобы от моего имени с клона моего личного Telegram-аккаунта. Прошу всех быть внимательными!» — пишет глава муниципалитета.

Алексей Орлов призвал екатеринбуржцев быть внимательными и не перезванивать на странные номера, а также не выполнять необычные просьбы от знакомых и не контактировать с людьми, которые по телефону представляются сотрудниками правоохранительных структур.

Напомним, что на прошлой неделе жители Екатеринбурга перевели на счета мошенников около 41 млн руб. Такие данные приводят сотрудники УМВД России по городу Екатеринбургу. В ведомстве подчеркнули, что количество хищений денег кибермошенниками растет.

Так, в полицию Екатеринбурга обращался горожанин, который отдал дистанционным мошенникам 11 млн 700 тыс. руб. Из них 8,4 млн являются деньгами банка, взятыми в кредит. Мошенник представлялся финансовым аналитиком из Брюсселя и убеждал мужчину выгодно вложить сбережения. В другом случае неизвестные уговорили екатеринбуржца оформить кредит для продления абонентского договора.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
26.06.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов призвал горожан принять участие в голосовании в рамках всероссийского конкурса «Культурная столица года»

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов призвал жителей уральской столицы принять участие в ...

31.01.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал благоустройство летнего парка «Уралмаш»

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил ход работ по благоустройству летнего парка ...

05.09.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня в прямом эфире ответит на вопросы горожан

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня ответит на вопросы горожан в онлайн-эфире ...

29.09.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал к 1 октября на 100% обеспечить теплом город

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в личном Telegram-канале пообещал горожанам, что к 1 ...

05.08.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов призвал жителей города принять участие в формировании программы традиционного объезда территорий муниципалитета

УрБК, Екатеринбург, 05.08.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в сегодняшнем выпуске «Итогов недели» обратился к ...

Популярные новости
16.08.2024Творчество иных15.08.2024Семь садов13.08.2024Оперативная работа20.08.2024Комфортные города16.08.2024Михаил Хорьков о снижении доступности покупки жилья в новостройках Екатеринбурга
Архив новостей
Сентябрь 2024 (212)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18