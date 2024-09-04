Свердловскстат зафиксировал годовое повышение зарплаты в регионе на 19%

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2024. В апреле 2024 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников ...

Свердловскстат зафиксировал годовое повышение зарплаты в регионе на 22%

Свердловскстат зафиксировал годовое повышение зарплаты в регионе почти на 20%

В марте 2024 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в Свердловской области ...