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04.09.2024

Свердловскстат зафиксировал годовое повышение зарплаты в регионе на 19%

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2024. В июне 2024 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций на Среднем Урале составила 80 тыс. 217 руб. Это на 19% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает Свердловскстат.

Ранее сообщалось, что, по официальным статистическим данным за 2023 и 2024 годы, в регионе 27,2% работников получают зарплату выше среднего по стране. С этим результатом Средний Урал занял 26-е место рейтинга среди российских регионов.
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