Свердловскстат зафиксировал годовое повышение зарплаты в регионе на 19%

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2024. В апреле 2024 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников ...30.05.2024 Свердловскстат зафиксировал годовое повышение зарплаты в регионе почти на 20%
В марте 2024 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в Свердловской области ...30.05.2024 Свердловскстат зафиксировал годовое повышение зарплаты в регионе почти на 20%
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2024. В марте 2024 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников ...03.05.2024 Свердловскстат зафиксировал годовое повышение зарплаты в регионе на 22,8%
В феврале 2024 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в Свердловской области ...03.05.2024 Свердловскстат зафиксировал годовое повышение зарплаты в регионе на 22,8%
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2024. В феврале 2024 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников ...