За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 16,3%

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. В мае 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в Свердловской области составила 62 тыс. 662 руб. Это на 16,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает Свердловскстат.



Отметим, что средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-июне 2023 года составила 32,4 тыс. руб.