За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 9,4%

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. В январе-июне 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в Свердловской области составила 60 тыс. 950 руб. Это на 9,4% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает Свердловскстат.



Отметим, что средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-июле 2023 года составила 33,3 тыс. руб.