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За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 15,7%

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2023. В январе-июле 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в Свердловской области составила 61 тыс. 235 руб. Это на 15,7% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает Свердловскстат.

Отметим, что средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-августе 2023 года составила 33,9 тыс. руб.
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