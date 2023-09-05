За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 15,7%

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2023. В январе-июле 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников ...05.09.2023 За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 9,4%
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. В январе-июне 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников ...11.05.2023 За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 16,6%
В январе-феврале 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в Свердловской ...11.05.2023 За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 16,6%
УрБК, Екатеринбург, 11.05.2023. В январе-феврале 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников ...06.04.2023 За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 3,9%
УрБК, Екатеринбург, 06.04.2023. В январе 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников ...