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04.09.2024

Официальный курс доллара США снизился на 1,3 руб., евро — на 1,4 руб.

УрБК, Москва, 04.09.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 сентября 2024 года. Курс доллара США снизился на 1,38 руб., до 88,61 руб., евро — на 1,44 руб., до 97,81 руб.
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