Официальный курс доллара США снизился на 1,3 руб., евро — на 1,4 руб.

УрБК, Москва, 03.09.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 сентября 2024 года. Курс ...27.04.2024 Официальный курс доллара США снизился на 23 коп., евро — на 69 коп.
УрБК, Москва, 27.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 апреля 2024 года. Курс ...23.04.2024 Официальный курс доллара США снизился на 18 коп., евро — на 21 коп.
УрБК, Москва, 23.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 апреля 2024 года. Курс ...12.04.2024 Официальный курс доллара США снизился на 27 коп., евро — на 95 коп.
УрБК, Москва, 12.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 апреля 2024 года. Курс ...19.01.2024 Официальный курс доллара США снизился на 7 коп., евро — на 20 коп.
УрБК, Москва, 19.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 января 2024 года. Курс ...