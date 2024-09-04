Официальный курс доллара США снизился на 1,3 руб., евро — на 1,4 руб.

УрБК, Москва, 04.09.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 сентября 2024 года. Курс доллара США снизился на 1,38 руб., до 88,61 руб., евро — на 1,44 руб., до 97,81 руб.