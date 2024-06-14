Официальные курсы доллара США и евро снизились на 2 рубля

УрБК, Москва, 19.06.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 июня 2024 года. Курс доллара США снизился на 2,01 руб., до 87,03 руб., евро — на 2,09 руб., до 93,29 руб.