Официальные курсы доллара США и евро снизились на 2 рубля

УрБК, Москва, 14.06.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 июня 2024 года. Курс доллара ...06.06.2024 Официальный курс доллара США снизился на 1 коп., евро — на 11 коп.
УрБК, Москва, 06.06.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 июня 2024 года. Курс доллара ...05.06.2024 Официальный курс доллара США снизился на 61 коп., евро — на 30 коп.
УрБК, Москва, 05.06.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 июня 2024 года. Курс доллара ...04.06.2024 Официальный курс доллара США снизился на 81 коп., евро — на 91 коп.
УрБК, Москва, 04.06.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 июня 2024 года. Курс доллара ...24.01.2024 Официальные курсы доллара США и евро снизились на 5 коп.
УрБК, Москва, 24.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 января 2024 года. Курс ...