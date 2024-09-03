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03.09.2024

Около 250 представителей малых народов Урала приняли участие в проекте «Уральский многолог»

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и около 250 представителей малых народов Урала приняли участие в проекте «Уральский многолог». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Около 250 представителей малых народов Урала приняли участие в проекте «Уральский многолог»

«Уральский многолог — это проект о том, что слова, с одной стороны, являются важной частью нашей идентичности, способом сохранения культурной памяти, с другой же стороны, они помогают нам коммуницировать и объединяют нас», — считает продюсер платформы «Без Центра» Никита Харисов.

Около 250 представителей малых народов Урала приняли участие в проекте «Уральский многолог»

1 сентября в парке Маяковского администрация Екатеринбурга и жители города положили начало объекту «Уральский многолог». Он будет посвящен истории и традициям уральских народов. Проект покажет национальный колорит Свердловской области, где живет свыше 250 малых народов. На фестивале посетителям предложили написать на глиняных табличках послание для других горожан. Сам объект, который составят из дощечек с письмами, откроют в 2025 году.

Около 250 представителей малых народов Урала приняли участие в проекте «Уральский многолог»

По словам художницы Галины Беловой, специально для мастер-классов были приготовлены таблички из глины. Позже их раскрасили цветной глиной, чтобы горожанам было удобнее писать сообщения. Затем художникам предстоит высушить и обжечь глиняные дощечки, нанести на них глазурь и заново обжечь для полного отвердевания, добавила организатор мастер-классов.

Фото предоставлены продюсером платформы «Без Центра» Никитой Харисовым
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