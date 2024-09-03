Около 250 представителей малых народов Урала приняли участие в проекте «Уральский многолог»

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в постановлении об организации и проведении ...05.09.2016 В Екатеринбурге прошел День народов Среднего Урала
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2016. В Екатеринбурге в парке семейного отдыха «Таганская слобода» прошел День народов ...08.07.2011 В Хабаровском крае открывается фестиваль коренных народов Севера
По данным РИАН, более 200 человек примут участие в краевом фестивале обрядовых и фольклорных праздников коренных ...27.04.2011 В московском ВВЦ пройдет выставка-ярмарка «Сокровища Севера»
С 27 апреля по 1 мая 2011 года шестая международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера» пройдет на территории ...15.12.2010 Во Дворце спорта им. Али Алиева между Махачкалой и Каспийском пройдет съезд народов Дагестана
Свою работу начнет сегодня съезд народов Дагестана во дворце спорта имени Али Алиева, который находится между ...