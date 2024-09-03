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03.09.2024

Правительство РФ повысило на 1,8% прогноз роста выпуска российских обрабатывающих производств по итогам 2024 года

УрБК, Москва, 03.09.2024. Правительство РФ повысило прогноз роста обрабатывающей промышленности РФ по итогам текущего года на 1,8% — с 5% до 6,8%. Об этом заявил первый заместитель председателя российского кабмина Денис Мантуров, пишет РИА «Новости».

Согласно актуальным данным Росстата, в июле обрабатывающая промышленность выросла на 6,6% в годовом выражении. За январь-июль — на 8,6% год к году.

Стоит отметить, что индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в России в августе снизился до 52,1 пункта против 53,6 в июле. Этот показатель в последнем месяце лета 2024 года стал самым медленным за последний год.

Замедление роста производства наблюдалось последние три месяца, а августовский индекс стал самым низким в годовом значении. Компании, несмотря на приток новых заказов, указывали, что со стороны клиентов наблюдается нестабильный спрос.
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