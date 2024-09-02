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02.09.2024

Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей России в августе снизился на 1,5 пункта

УрБК, Москва, 02.09.2024. Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в России в августе снизился до 52,1 пункта против 53,6 в июле. Этот показатель в последнем месяце лета 2024 года стал самым медленным за последний год, отмечается в исследовании S&P Global, на которое ссылается «Коммерсантъ».

Замедление роста производства наблюдалось последние три месяца, а августовский индекс стал самым низким в годовом значении. Компании, несмотря на приток новых заказов, указывали, что со стороны клиентов наблюдается нестабильный спрос. Их рост был умеренным, а темпы оказались самыми маленькими с октября 2022 года. Тем не менее экспорт оказывал ему общую поддержку.

В подобных условиях компании стали менее активно создавать рабочие места, а прирост количества сотрудников в отчетном месяце был незначительным и самым медленным за последние семь месяцев. При этом после двух месяцев последовательного сокращения снова наметилось увеличение объема незавершенных работ.

Уверенность компаний в перспективах производства на следующие 12 месяцев несколько снизилась. Однако оптимистичные ожидания поддерживали планы по инвестициям в новые продукты и мероприятия по привлечению клиентов.

Напомним, что значение показателя PMI выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня — на ее снижение.
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