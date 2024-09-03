Официальный курс доллара США снизился на 1,1 руб., евро — на 1,5 руб.

УрБК, Москва, 24.07.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 июля 2024 года. Курс доллара ...26.06.2024 Официальный курс доллара США снизился на 9 коп., евро — на 34 коп.
УрБК, Москва, 26.06.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 июня 2024 года. Курс доллара ...14.06.2024 Официальный курс доллара США снизился на 81 коп., евро — на 90 коп.
УрБК, Москва, 14.06.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 июня 2024 года. Курс доллара ...26.04.2024 Официальный курс доллара США снизился на 37 коп., евро — на 20 коп.
УрБК, Москва, 26.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 апреля 2024 года. Курс ...12.01.2024 Официальный курс доллара США снизился на 61 коп., евро — на 33 коп.
УрБК, Москва, 12.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 января 2024 года. Курс ...