Официальный курс доллара США снизился на 1,1 руб., евро — на 1,5 руб.

УрБК, Москва, 03.09.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 сентября 2024 года. Курс доллара США снизился на 1,18 руб., до 90,00 руб., евро — на 1,50 руб., до 99,26 руб.