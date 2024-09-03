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03.09.2024

Официальный курс доллара США снизился на 1,1 руб., евро — на 1,5 руб.

УрБК, Москва, 03.09.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 сентября 2024 года. Курс доллара США снизился на 1,18 руб., до 90,00 руб., евро — на 1,50 руб., до 99,26 руб.
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