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2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
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02.09.2024

В России в 2025 году число выданных ипотечных кредитов снизится до 1 млн единиц

В России объемы выдачи ипотеки в 2025 году составят 1 млн кредитов на 3,8-4,2 трлн руб. Из них объем выдач «рыночной» ипотеки — около 1,68 трлн руб., льготной — около 2,5 трлн руб. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз по ипотечному рынку рейтингового агентства НРА.

По данным агентства, этот показатель значительно уступает объему рекордного 2023 года, когда было предоставлено 2 млн кредитов на 7,8 трлн руб.

В НРА отмечают, что в середине августа этого года ставки начали носить заградительный характер. Так, согласно данным АО «Дом.РФ», они достигли 20,83-20,87% годовых.

В агентстве ожидают значительного снижения спроса на ипотечное кредитование. Так, по его прогнозу, размер ипотечного портфеля банков на конец этого года с учетом секьюритизации составит около 19,5-19,6 трлн руб., а к концу 2025 года может сократиться до 19 трлн руб.

Отметим, что в Екатеринбурге в июле этого года число заключенных договоров долевого участия снизилось в четыре раза по сравнению с предыдущим месяцем. Руководитель аналитической службы Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков связывал это падение с завершением срока действия безадресной льготной ипотеки и ужесточением условий семейной ипотеки.
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