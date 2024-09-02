Глава Екатеринбурга Алексей Орлов регламентировал механизм заключения соглашений о муниципально-частном партнерстве

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, регламентирующее обязанности органов администрации города при заключении соглашений о муниципально-частном партнерстве. Главным координирующим центром между муниципалитетом и бизнесом станет департамент промышленной и инвестиционной политики, сообщает пресс-служба горадминистрации.



Специалисты департамента будут следить за работой над проектами, вести их перечень, обеспечивать полную прозрачность процессов, а также формировать необходимую для проведения конкурсов документацию.



В то же время отраслевые ведомства администрации Екатеринбурга станут ответственными за заключение соглашений о муниципально-частном партнерстве в своих областях.



Например, управление по физической культуре будет отвечать за заключение соглашений в отношении спортивных объектов, а департамент общественных связей — за объекты, используемые для организации отдыха граждан и туризма.



«Это постановление позволит Екатеринбургу более активно использовать механизм муниципально-частного партнерства», — пояснили в пресс-службе.