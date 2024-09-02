Глава Екатеринбурга Алексей Орлов регламентировал механизм заключения соглашений о муниципально-частном партнерстве

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил Инвестиционную декларацию, которая ...30.11.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал распоряжение о создании «Центра эффективных инвестиций»
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал документ о создании в городе «Центра ...25.07.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов обновил план мероприятий по привлечению в муниципалитет инвестиций
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил обновленный план мероприятий, направленных ...19.11.2019 Депутатам Екатеринбургской гордумы презентовали положение о муниципально-частном партнерстве
УрБК, Екатеринбург, 19.11.2019. Депутаты Екатеринбургской городской думы на очередном заседании, которое состоялось во ...20.09.2019 Глава Екатеринбурга внес на рассмотрение ЕГД проект положения о муниципально-частном партнерстве
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский внес на рассмотрение Екатеринбургской ...