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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о предоставлении льгот и поддержки инвестиционным проектам

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, регламентирующее условия и порядок заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Согласно документу, организация, реализующая инвестиционный проект в Екатеринбурге, заключает соглашение о защите и поощрении капиталовложений с правительством или субъектом РФ. При этом муниципалитет может выступить одной из сторон соглашения и предоставить инвестору льготы, освободив его от действия актов органов местного самоуправления. Например, льготные условия по аренде или налогообложению в период реализации проекта.

Данные меры направлены на повышение инвестиционной привлекательности уральской столицы.

Напомним, что в июне 2023 года Алексей Орлов утвердил Инвестиционную декларацию Екатеринбурга, которая направлена на обеспечение благоприятного инвестиционного климата города. В документе устанавливаются принципы инвестиционной политики, меры поддержки субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, институт инвестиционного уполномоченного и институт сопровождения инвестиционных проектов.

Также в декларации обозначаются принципы, по которым муниципалитет определяет социальные, экономические, организационные, правовые предпосылки для обеспечения инвестиционных процессов. Среди приоритетных задач — соблюдение интересов жителей Екатеринбурга.
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