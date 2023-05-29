Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил Инвестиционную декларацию города

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил Инвестиционную декларацию, которая направлена на обеспечение благоприятного инвестиционного климата города. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



В документе устанавливаются принципы инвестиционной политики, меры поддержки субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, институт инвестиционного уполномоченного и институт сопровождения инвестиционных проектов.



Также в декларации обозначаются принципы, по которым муниципалитет определяет социальные, экономические, организационные, правовые предпосылки для обеспечения инвестиционных процессов. Среди приоритетных задач — соблюдение интересов жителей Екатеринбурга.



Работа администрации города будет направлена на повышение эффективности мер муниципальной поддержки. Департамент экономики по принципу одного окна ведет прием обращений субъектов инвестиционной деятельности, адресованных инвестиционному уполномоченному, а также оказывает им организационную помощь.



Также координационный совет администрации Екатеринбурга рассматривает обращения по созданию проектов муниципально-частного партнерства, концессий, инвестиционных проектов.