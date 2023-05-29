Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил Инвестиционную декларацию города

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2023. Власти Екатеринбурга обеспечат предпринимателям поддержку и сопровождение их ...25.07.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов обновил план мероприятий по привлечению в муниципалитет инвестиций
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил обновленный план мероприятий, направленных ...12.07.2021 Дмитрий Ноженко назначен новым инвестиционным уполномоченным Екатеринбурга
Заместитель главы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко назначен новым инвестиционным уполномоченным города. Соответствующее ...12.07.2021 Дмитрий Ноженко назначен новым инвестиционным уполномоченным Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2021. Заместитель главы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко назначен новым инвестиционным ...11.09.2015 Александр Высокинский назначен инвестиционным уполномоченным Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2015. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб учредил должность инвестиционного ...