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02.09.2024

На Среднем Урале во II квартале 2024 года из организаций уволилось более 90,4 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2024. В Свердловской области число принятых работников (без субъектов малого предпринимательства) во II квартале 2024 года составило 77 тыс. 066 человек. Об этом сообщает Свердловскстат.

В то же время уволилось из организаций региона за тот же период 90 тыс. 440 человек.

Чаще всего свердловчане уходили с текущего места работы по собственному желанию (73 тыс. 787 человек) и по соглашению сторон (4 тыс. 392). Самая непопулярная причина (466) — в связи с сокращением численности работников.

Также в регионе за год на 20,4 тыс. человек увеличилось число требуемых работников списочного состава на вакантные места.
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