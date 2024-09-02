На Среднем Урале во II квартале 2024 года из организаций уволилось более 90,4 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2024. В Свердловской области во II квартале 2024 года в режиме неполной занятости по ...23.11.2010 С начала 2010 года прием работников в РФ увеличился на 21,9%
УрБК, Москва, 23.11.2010. Число принятых на работу в октябре 2010 года превысило число уволенных почти на 25 тыс. ...13.07.2010 За июнь 2010 года в Свердловской области численность выбывших работников составила около 20 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2010. За июнь 2010 года в Свердловской области численность выбывших работников списочного ...22.06.2010 В мае 2010 года численность выбывших работников организаций РФ превысила численность принятых
УрБК, Москва, 22.06.2010. Росстат подвел итоги федерального статистического наблюдения о неполной занятости и движении ...24.08.2009 В общей численности выбывших работников в РФ 62,5% составляют уволившиеся по собственному желанию
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2009. Федеральная служба государственной статистики РФ подвела итоги федерального ...