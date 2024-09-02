В Свердловской области число работающих в режиме неполной занятости за год выросло на 2,7 тыс. человек

УрБК, Москва, 23.07.2012. В июне 2012 года число выбывших работников организаций превысило количество принятых на 19,4 ...21.04.2011 Наибольшие размеры неполной занятости в России отмечаются в организациях обрабатывающих производств
УрБК, Москва, 21.04.2011. Росстат подвел итоги федерального статистического наблюдения о неполной занятости и движении ...13.07.2010 За июнь 2010 года в Свердловской области численность выбывших работников составила около 20 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2010. За июнь 2010 года в Свердловской области численность выбывших работников списочного ...15.04.2010 В апреле 2010 года в Свердловской области планируется высвободить 1,9 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2010. В Свердловской области в марте 2010 года численность работников, работавших неполное ...22.03.2010 В марте 2010 года в Свердловской области будут высвобождены 2,09 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2010. В Свердловской области в феврале 2010 года численность работников, работавших неполное ...