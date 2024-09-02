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02.09.2024

В Свердловской области число работающих в режиме неполной занятости за год выросло на 2,7 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2024. В Свердловской области во II квартале 2024 года в режиме неполной занятости по соглашению между работником и работодателем трудилось 27 тыс. 950 человек. По сравнению с тем же периодом прошлого года этот показатель вырос на 2,7 тыс. человек (во II квартале 2023 года — 25 тыс. 247), сообщает Свердловскстат.

Также на 301 человека за год (с 2 тыс. 440 до 2 тыс. 741) увеличилась численность работников списочного состава, находившихся в простое по вине работодателя и по причинам, не зависящим от работодателя и работника.

В свою очередь, численность работников списочного состава, которым были предоставлены отпуска без сохранения зарплаты по письменному заявлению работника, во II квартале этого года составила 143 тыс. 018 человек (за тот же период прошлого года — 137 тыс. 156).
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