Уральская транспортная прокуратура требует убрать нелегальные катера и катамараны из акватории Городского пруда в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2024. Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Уральской транспортной ...29.08.2019 Свердловская транспортная прокуратура обнаружила нарушения в эксплуатации судов яхт-клуба «Коматек»
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2019. Яхт-клуб «Коматек» не вправе осуществлять эксплуатацию маломерных судов до устранения ...18.06.2018 В Свердловской области у 19 береговых сооружений имеются нарушения
УрБК, Екатеринбург, 18.06.2018. В Свердловской области сотрудники государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) ...26.07.2017 Прокуратура проверяет информацию о загрязнении городского пруда в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2017. Начата проверка по факту возможного загрязнения акватории городского пруда ...17.03.2015 Екатеринбургская компания незаконно использовала часть акватории городского пруда
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2015. В Екатеринбурге ООО «Локомотив — С» незаконно использовало часть акватории городского ...