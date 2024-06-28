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Уральская транспортная прокуратура требует убрать нелегальные катера и катамараны из акватории Городского пруда в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2024. Уральская транспортная прокуратура подала в суд иски о запрете базирования в акватории екатеринбургского Городского пруда нелегальных маломерных судов. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

К маломерным судам относятся яхты, катера, катамараны, гидроциклы и прочие транпортные средства, длина которых не превышает 20 м. Находящиеся на берегах пруда базы-стоянки судов, по мнению прокуратуры, располагаются там в нарушение действующего законодательства.

«Незаконная эксплуатация баз-стоянок и оказание развлекательных услуг на маломерных судах влечет опасность для жизни и здоровья жителей уральской столицы», — утверждает надзорное ведомство. Иски прокурора находятся на рассмотрении.
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