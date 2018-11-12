Со дна Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге уберут 10 бетонных блоков

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2024. Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Уральской транспортной прокуратуры и обязал свердловское министерство природы убрать со дна Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге бетонные блоки, мешающие маломерным судам. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.



Они были там размещены в 1930-х годах. Изначально планировалось установить на эти бетонные основания линию электропередачи в сторону Железнодорожного района, однако проект не был реализован, и 10 блоков остались на дне пруда.



По мнению прокуратуры, бетонные конструкции на дне создают угрозу для движения маломерных судов. В 2022 году из-за них затонула яхта с шестью пассажирами на борту.