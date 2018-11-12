Со дна Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге уберут 10 бетонных блоков

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2018. В Екатеринбурге по периметру Городского пруда установили аншлаги, предупреждающие об ...17.03.2015 Екатеринбургская компания незаконно использовала часть акватории городского пруда
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2015. В Екатеринбурге ООО «Локомотив — С» незаконно использовало часть акватории городского ...26.06.2013 Уборку городского пруда в Екатеринбурге завершат до конца недели
На дне городского пруда Екатеринбурга после понижения уровня воды на 1,5 метра во время уборки обнаружили раков, ...26.06.2013 Уборку городского пруда в Екатеринбурге завершат до конца недели
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2013. На дне городского пруда Екатеринбурга после понижения уровня воды на 1,5 метра во время ...31.01.2011 Прокуратура опротестовала право ООО «КРОС» на владение земельным участком в районе Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2011. Прокуратурой Екатеринбурга опротестовано предоставление ООО «КРОС» земельного участка ...