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Годовая инфляция на Среднем Урале в июне ускорилась до 8,49%

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2024. Инфляция на Среднем Урале в июне составила 8,49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в мае — 7,86%). Об этом сообщает Свердловскстат.

Продовольственные товары за год подорожали на 10,58%, непродовольственные — на 7,66%, услуги — на 6,93%.

Потребительские цены в регионе в июне по сравнению с маем выросли на 0,68%.
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