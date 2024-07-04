Официальный курс доллара США снизился на 14 коп., евро — на 2 коп.

УрБК, Москва, 11.07.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 июля 2024 года. Курс доллара США снизился на 14,80 коп., до 87,85 руб., евро — на 2,41 коп., до 95,32 руб.



