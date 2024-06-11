Оборот предприятий общепита в Свердловской области в январе-мае увеличился на 5,3%

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2024. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-апреле 2024 ...20.05.2024 Оборот предприятий общепита в Свердловской области в январе-марте увеличился на 10,5%
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2024. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-марте 2024 ...08.02.2024 Оборот предприятий общепита в Свердловской области в январе-декабре увеличился на 19,3%
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-декабре 2023 ...17.01.2024 Оборот предприятий общепита в Свердловской области в январе-ноябре увеличился на 21,2%
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-ноябре 2023 ...11.01.2022 Оборот предприятий общепита на Среднем Урале в январе-ноябре вырос на 18%
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2022. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-ноябре 2021 ...