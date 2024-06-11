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Оборот предприятий общепита в Свердловской области в январе-мае увеличился на 5,3%

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-мае 2024 года составил 46,3 млрд руб. Об этом сообщает Свердловскстат.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 5,3%.
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