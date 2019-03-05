Госдума готовит законопроект о цифровом учете электросамокатов

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УрБК, Москва, 10.07.2024. Депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении поправки в КоАП об установлении административной ...

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Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект о запрете хостелов в жилых помещениях

Госдума РФ сегодня приняла во втором чтении законопроект о запрете использования жилых помещений как хостелов. ...

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УрБК, Москва, 03.07.2018. Госдума 3 июля 2018 года рассмотрит в первом чтении законопроект о повышении ставки НДС с 18% ...