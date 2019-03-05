Госдума готовит законопроект о цифровом учете электросамокатов

УрБК, Москва, 10.07.2024. Депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении поправки в КоАП об установлении административной ...Вчера, 11:41 Госдума РФ 10 июля рассмотрит в первом чтении законопроект об установлении штрафов за нарушение правил использования СИМ
УрБК, Москва, 10.07.2024. Государственная дума РФ 10 июля рассмотрит в первом чтении законопроект об установлении ...05.03.2019 Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект о запрете хостелов в жилых помещениях
Госдума РФ сегодня приняла во втором чтении законопроект о запрете использования жилых помещений как хостелов. ...05.03.2019 Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект о запрете хостелов в жилых помещениях
УрБК, Москва, 05.03.2019. Госдума РФ сегодня приняла во втором чтении законопроект о запрете использования жилых ...03.07.2018 Госдума 3 июля рассмотрит в первом чтении законопроект о повышении НДС на 2%
УрБК, Москва, 03.07.2018. Госдума 3 июля 2018 года рассмотрит в первом чтении законопроект о повышении ставки НДС с 18% ...