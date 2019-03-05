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Вчера, 17:23

Госдума готовит законопроект о цифровом учете электросамокатов

УрБК, Москва, 10.07.2024. Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект о системе цифрового учета продаваемых в РФ электросамокатов. Документ может быть внесен в парламент осенью этого года, пишут «Известия», ссылаясь на первого зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павла Федяева.

Продавцы должны будут оснащать электросамокаты специальными идентификационными номерами в формате DataMatrix-кодов (двухмерный матричный штрихкод), а покупатели должны будут регистрировать эти номера в специальной системе. Эти номера позволят выявить нарушителей ПДД. Кроме того, мера позволит снизить объем контрабанды этих товаров.

Ранее УрБК писал, что Госдума в первом чтении приняла законопроект об установлении штрафов за нарушение правил использования СИМ.
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